San Biagio Platani, tutti i nomi dei candidati a sindaco e al consiglio comunale

Sfida a due a San Biagio Platani nella corsa a sindaco. Il comune dell’agrigentino torna al voto – il prossimo 10 e 11 ottobre – dopo lo scioglimento per mafia in seguito all’operazione antimafia “Montagna” dove è rimasto coinvolto (ancora oggi sotto processo) l’ex sindaco Sabella, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. A contendersi la fascia tricolore sono Salvatore Di Bennardo e Michele Di Piazza.

La lista a sostegno di Di Bennardo si chiama “Costruiamo il futuro”: Tommaso Allegro, Jessica Baio, Leticia Fernanda Barbieri, Angela Busciglio, Nicole Butticè, Santo Calderone, Stefano Fregapane, Salvatore Friscia, Vincenzo Lo Presti, Francesco Messina, Oriana Federica Salvatore, Jessica Savarino.

La lista a sostegno di Michele Di Piazza si chiama “Scriviamo il futuro”: Andrea Favatella, Daniela Marino, Rosalia Marino, Giuseppe Butticè, Carmelo Bruno, Lorenzo Caldara, Alfonso Varsalona, Letizia Midulla ,Daniele Catalano, Giuseppina Debora Caldarone, Tiziana Lo Piparo, Domenico Savarino. Assessori designati: Daniela Marino, Lorenzo Caldara e Filippo Martello.