Stalking, 26enne ai domiciliari

Il tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Bonanno e Faro, ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 26enne agrigentino, finito in carcere il giorno della vigili di ferragosto con l’accusa di stalking.

Secondo l’accusa il giovane avrebbe perseguitato una quarantenne conosciuta in passato. Quest’ultima già nel 2018 aveva denunciato il 26enne resosi responsabili di continue telefonate e pedinamenti. In un primo momento fu sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa per poi vedersi aggravare la misura con quella della detenzione in carcere dopo l’ennesima violazione. Il Riesame ha deciso di applicare una misura meno afflittiva disponendo nei suoi confronti i domiciliari.