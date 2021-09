Anniversario Rosario Livatino, al tribunale una tela celebrativa della Magistratura

Nell’ambito delle iniziative organizzate per commemorare il 31° anniversario sacrificio del Beato giudice Rosario Angelo Livatino, il Cartello pro Legalità delle Associazioni e delle Scuole di Favara ha donato agli uffici giudiziari di Agrigento, una tela realizzata dagli allievi dell’Accademia Comunale Arte, Cultura e Legalità.

Si tratta di una tela celebrativa del ruolo della Magistratura ovvero del sistema giudiziario nella salvaguardia della legalità e per lo sviluppo socioeconomico di ogni comunità civile che riassume aspetti storici, compiti istituzionali, riferimenti territoriali, icone di sacrificio e di abnegazione, al fine tributare i sentimenti di gratitudine e di ringraziamento di un’intera comunità a quanti operano per il primato della Giustizia, rafforzando così il proprio impegno a voler crescere nel rispetto delle buone regole del vivere civile secondo una più convinta e responsabile applicazione della legalità.

La tela sarà scoperta alle ore 11:00, al primo piano del palazzo di Giustizia di Agrigento, nei pressi dell’Aula “Livatino” nel corso di una sobria cerimonia alla quale parteciperà il presidente vicario del Tribunale di Agrigento, dott. Alfonso Malato ed i rappresentanti dell’Associazione.

L’accesso al palazzo di Giustizia sarà garantito solo in presenza di certificazione verde Covid-19 (Green pass).

