Favara, Filippo Nasca nominato commissario straordinario fino alle elezioni

Il presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta dell’assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica Marco Zambuto, ha nominato il dirigente Filippo Nasca, 54 anni originario di Patti, nuovo commissario straordinario del comune di Favara. Nasca gestirà il comune in sostituzione degli organi decaduti – dopo le dimissioni della sindaca Anna Alba con conseguente scioglimento del consiglio comunale – fino alle elezioni del prossimo ottobre.

