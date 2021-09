“Stalking a presidente circolo Montallegro”, 69enne assolta per vizio di mente

Al momento del fatto non era imputabile poiché affetta da disturbo delirante. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna, ha disposto l’assoluzione di una 69enne di Montallegro accusata di danneggiamento, calunnia e stalking nei confronti della presidente di un circolo di donne di Montallegro. L’assoluzione arriva dopo una perizia psichiatrica eseguita dalla dottoressa Cristina Camilleri che ha certificato il vizio di mente della donna in quel momento.

L’accusa in un primo momento aveva avanzato la richiesta di condanna a due anni e quattro mesi di reclusione salvo poi – alla luce della perizia – chiedere l’assoluzione. La vicenda risale al 2016 quando – secondo la ricostruzione – la presidente del circolo sarebbe stata vittima di pedinamenti, insulti a tal punto da non uscire più di casa. All’imputata viene anche contestato il reato di danneggiamento perché nel settembre 2016 avrebbe anche rotto tre porte del comando dei Vigili Urbani accusati di non fare il loro mestiere a tutela della donna.