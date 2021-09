Agrigento, tre giovani ubriachi creano il caos in via Atenea

Hanno lasciato una Lancia Delta parcheggiata di traverso sbarrando di fatto l’ingresso in via Atenea, proprio nei pressi delle telecamere della Ztl a Porta di Ponte. Una volta scesi dall’auto sono andati nel vicino bar a chiedere ancora da bere pur non tenendosi più in piedi e, al rifiuto del barista di servirli perchè visibilmente ubriachi, hanno creato il caos infastidendo alcuni passanti.

Protagonisti della vicenda da “una notte da leoni” sono tre giovani: un agrigentino, denunciato per possesso di atti ad offendere essendo trovato in possesso di un coltello in auto, e due immigrati (un ragazzo e una ragazza). Tutti poco più che ventenni.

L’agrigentino, poco dopo, è stato trasferito all’ospedale per l’ingente quantitativo di alcolici consumati. L’amico è stato denunciato poiché ricercato dalle autorità. L’unica a non aver subito provvedimenti è stata la giovane nordafricana. Ad intervenire sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche i carabinieri del Nucleo Operativo.