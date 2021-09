Autismo, in esposizione a Sciacca quadri di un bimbo di 6 anni

Una quarantina di opere su tela e su carta realizzate da un bambino di 6 anni saranno esposte da domani e fino a tutto il 30 settembre al Complesso monumentale “Sant’Anna” di Sciacca. L’iniziativa, promossa dal comune e dall’Asp di Agrigento, scaturisce da un percorso di Arteterapia che si e’ svolto nel corso dell’ultimo anno, nel quale il piccolo, affetto da disturbo dello spettro autistico, ha frequentato la scuola dell’infanzia.

E’ stata la psicoterapeuta e sua docente di sostegno Laura Rosa Gulino ad individuare nel giovanissimo artista spiccate capacita’ espressive, che si sono manifestate attraverso il linguaggio della pittura.

“Questo piccolo pittore – dice l’insegnante – rappresenta tutti quei ‘bambini eccezionali’ che emergono dal peso schiacciante di una diagnosi (l’autismo) che, a volte, copre la luce delle infinite potenzialita’ che li caratterizzano. Ancorche’ con una forza ‘non verbale’ – conclude Gulino – lui e’ riuscito a farmi sentire, attraverso la sua pittura, le sue grida silenziose”. Il titolo della mostra e’ “Io sono”, sintesi della capacita’ del bambino, malgrado tutto, di manifestare con forza espressiva la propria interiorita’. A confermare il valore artistico dei lavori in esposizione da domani al “Sant’Anna” e’ lo storico dell’arte Anthony Francesco Bentivegna, che definisce i quadri del bambino come un insieme di “forme e colori che diventano unita’ da sovrapporre, graffiare, alterare, coagulare e diluire. Quello che viene fuori – aggiunge Bentivegna – e’ un mondo senza rumori e brusii, che l’autore esplora in solitudine e nel quale esprime una forza interiore che se non riesce a spiegare con le parole, lo fa con la straordinaria energia della sua pittura”.

L’inaugurazione della mostra sara’ preceduta da un workshop al quale prenderanno parte il sindaco di Sciacca Francesca Valenti, la dirigente scolastica Anna Maria Conti, la psicologa Renata Agnello e la sociologa Aurelia La Bella.