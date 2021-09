Canicattì, auto e targhe rubate: indaga la Polizia

Nel giro di poche ore a Canicattì i poliziotti del locale Commissariato hanno raccolto la denuncia di furto, avvenuto nei giorni scorsi, di una Fiat Panda lasciata posteggiata in una pubblica via, dal proprietario, un pensionato di 74 anni. Nella zona e nelle vicinanze del fatto non sono state trovate telecamere di impianti di videosorveglianza.

In un altro quartiere sempre a Canicattì, i ladri sono riusciti ad impossessarsi anche della targa di un ciclomotore, di proprietà di una donna di 53 anni. Anche lei ha formalizzato la denuncia negli uffici del Commissariato di Canicattì. E gli agenti, durante un giro di perlustrazione del territorio, sono riusciti poi a ritrovare una Fiat Punto, che era stata rubata, nei giorni scorsi, a Caltanissetta.