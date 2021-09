“Coperta della memoria”, raccolta fondi per i morti nel Mediterraneo

In occasione dell’anniversario del naufragio del 3 ottobre 2013, in cui morirono 368 persone accertate, il forum Lampedusa solidale organizzerà a Lampedusa un evento di unione delle coperte della memoria che sono nate nel mediterraneo: da Lampedusa alla Tunisia, dalla Val Susa a Bergamo alla Piana di Gioia Tauro.

Per l’evento sono state inviate a partecipare e a testimoniare le madri tunisine che attraverseranno la frontiera e giungeranno in Sicilia e a Lampedusa. Coperta della Memoria Tunisia ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe “per sostenere le spese necessarie al soggiorno delle madri in Italia, per rendere possibile il viaggio delle donne presso i luoghi di scomparsa, le sedi di denuncia e i cimiteri dove sono seppelliti i loro cari”.

Coperta della Memoria è un’associazione composta da madri, sorelle, donne tunisine che, nella frontiera del mediterraneo, hanno perso i propri cari. Le madri tunisine hanno creato questa iniziativa a partire dalla Coperta di Yusuf, nata a Lampedusa all’indomani dell’annegamento del piccolo Yusuf. “Ogni “mattonella” che compone la coperta corrisponde alla storia di una persona scomparsa o morta lungo la rotta migratoria. In questo modo coperta delle madri fa del racconto un mezzo di contrasto della violenza della frontiera e fa della memoria uno strumento di lotta collettiva”. Scrive l’associazione promotrice della raccolta fondi.

La campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/gn7jwe-sosteniamo-le-madri-tunisine-in-sicilia