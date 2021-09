Licata, intera famiglia rischia di annegare: salvati da forze dell’ordine fuori servizio

A Licata nella spiaggia di contrada Pisciotto un’intera famiglia di turisti, due adulti e due bambini di 4 e 5 anni, hanno rischiato di annegare.

Ad accorgersi delle quattro persone in difficoltà in acqua, un carabiniere, un poliziotto e un militare della guardia di finanza che si trovavano casualmente sull’arenile, tutti e 3 fuori servizio, che si sono immediatamente prodigati tuffandosi in acqua per andare a recuperare la famiglia.

I quattro bagnanti trascinati dalla corrente ora stanno bene e non hanno avuto conseguenze da questa disavventura.