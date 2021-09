Porto Empedocle, Mareamico: “Scoperto un altro ponte malato”

L’associazione ambientalista Mareamico ha documentato lo stato “di salute” di un ponte – tra Vincenzella e Villaseta in territorio di Porto Empedocle – le cui condizioni non sarebbero ottimali.

“La situazione delle infrastrutture viarie italiane negli ultimi anni e dopo le numerose tragedie è nettamente migliorata. Purtroppo accade che l’ANAS troppo spesso si limiti a controllare solo la sede stradale invece di allargare le ispezioni alle pile, alle spalle e agli impalcati, che alcune volte appaiono fortemente ammalorati e preoccupano gli utenti. Come si vede in queste foto, che riguardano un ponte della SS 115 tra Vicenzella e Villaseta in territorio di Porto Empedocle, il cemento e scoppiato e diversi ferri arrugginiti sono venuti giù, facendo temere per la solidità complessiva dell’infrastruttura. Mareamico ha chiesto all’ANAS di verificare la situazione.” ha dichiarato in una nota l’associazione Mareamico.

loading..