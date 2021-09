Blitz antidroga nel rione del campo sportivo di Agrigento: 4 arresti

E’ di quattro arresti il bilancio di un blitz antidroga eseguito dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Agrigento nel quartiere del campo sportivo. Scoperta di fatto una piazza di spaccio, nei pressi dei campetti di via degli Svevi, gestita da giovani gambiani.

Quattro ventiduenni (tutti del Gambia) sono finiti in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Uno di loro era anche gravato da decreto di espulsione. Ad attirare l’attenzione dei carabinieri uno strano via-vai di gente, soprattutto minori, per quelle strade.

Grazie anche alla segnalazione di alcuni residenti si è deciso di eseguire il blitz nell’appartamento dove sono stati trovati venti grammi di cocaina e dieci di hashish già suddiviso in dosi e pronte per essere messe in commercio.