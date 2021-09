Canicattì, Comitato 2021: una Città sommersa dai rifiuti , dubbi sugli appalti a trattativa privata

Questo Comitato Civico 2021 ha più volte attenzionato e chiesto notizie relative alle modalità di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento, notizie che non sono mai state trasmesse in dispregio al D.lgs n° 33/2013.

Oggi stiamo assistendo allo scempio del territorio , un territorio assediato dai rifiuti e trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto , questo non solo nelle periferie ma anche all’interno della Città, basta farsi un giro in largo Aosta, via Bonsangue, via Cavour, Via Trieste , per avere in evidenza il totale fallimento dell’Amministrazione Comunale nel settore dei rifiuti.

Come logica conseguenza e che diminuisce la raccolta differenziata ed aumenta l’indifferenziata che viene sempre conferita nello stesso impianto, come negli stessi impianti vengono conferiti gli altri rifiuti.

Questo Comitato Civico 2021 ha chiesto più volte di avere copia dei contratti e dei documenti di gara , documenti mai consegnati, quindi il conferimento avviene a trattativa privata in totale dispregio della legge sugli appalti e delle linee guida dettate dall’A.N.A.C., che vietano la parcellizzazione degli appalti , infatti il sistema utilizzato è quello di dividere gli appalti in modo da farli diventare sottosoglia.

Tale operato comporta un notevole danno al Comune perché il prezzo viene stabilito senza regole ………

Questo Comitato Civico 2021 ha sempre sollevato il problema della gestione dei rifiuti ed ancora oggi si ha l’impressione che sotto l’apparente regolarità delle sanzioni fatte alle ditte che gestiscono il servizio si celi l’interesse a creare economie per pagare il conferimento dell’Indifferenziata o di pagare altre aziende per lavori in sostituzione, sempre con appalti a trattativa privata.

Per tale motivo chiediamo all’A.N.A.C. di intervenire per i termini di liceità della gestione dei rifiuti;

Al Segretario Generale chiediamo , nella sua qualità di garante della legalità e trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.lgs n° 33/2013 , di conoscere se l’operato della P.O., con delega all’ambiente, si svolga lecitamente e se è consentito concedere appalti parcellizzati.

.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Calogero Giarratana Giuseppe Giardina