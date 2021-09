Nuove cartelle esattoriali per Ignazio Cutrò: “mi hanno ucciso da vivo”

Nuove cartelle esattoriali per Ignazio Cutrò, l’ex imprenditore di Bivona che in passato ha denunciato il racket delle estorsioni, diventando collaboratore di giustizia.

Per questo impegno, la sua azienda è andata in fallimento ed il fisco gli richiede il pagamento di 160.000 euro di cartelle esattoriali.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0dKUoGhpkI27CgZLp8AVgvuYBHq-afn-DYvhtsfoV04ktd6essWTKeVzE&v=31f6fHn9Y0Q&feature=youtu.be

“Oggi mi sento un perseguitato, mi sono tornate indietro le cartelle esattoriali e adesso mi hanno dato cinque giorni di tempo per saldare il debito pena l’arrivo dell’ufficiale giudiziario, io lo aspetterò con sei bombole di gas, ciascuna per ogni governo, e salderò così i miei conti.Mi hanno ucciso da vivo, dice in un video messaggio il testimone di giustizia Ignazio Cutrò. Io non mi sono pentito di aver denunciato e lo rifarei altre mille volte e a tutti gli imprenditori dico di denunciare, fatelo per i vostri figli”.