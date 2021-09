Racalmuto, inaugurata la prima casa dell’acqua

Taglio simbolico del nastro per l’inaugurazione della prima “Casa dell’Acqua” del Comune di Racalmuto.

Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, il servizio di distribuzione di acqua naturale e frizzante a bassissimo costo è a disposizione dei cittadini, sia con l’utilizzo di monete che con l’utilizzo delle tessere acquistabili presso La Nuova Posta.

“Si tratta di un progetto ereditato e portato a termine, in collaborazione con Ecotech, per portare nel cuore del paese un servizio molto richiesto e utilizzato dai cittadini”, spiegano l’Assessore all’Ambiente Antonino Lauricella e il Sindaco Vincenzo Maniglia. Tali strutture oltre a permettere un risparmio per i cittadini, hanno un positivo impatto ambientale, riducendo lo spreco di plastica.”

Il punto di erogazione è situato sul lato del Viale della Vittoria, nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria).