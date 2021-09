Al via lavori rifacimento muro che collega Racalmuto e Grotte

Al via i lavori di ripristino del muraglione della strada che collega Racalmuto con la vicina Grotte. A comunicare la notizia è il presidente del consiglio comunale di Racalmuto Sergio Pagliaro a margine di un incontro col commissario straordinario e i dirigenti tecnici del Libero Consorzio Provinciale di Agrigento.

“Esprimo soddisfazione e compiacimento, ringrazio il commissario e i dirigenti della Provincia di Agrigento per avere accolto la richiesta di intervento e per la sensibilità mostrata per il nostro territorio, ed infine sono sempre pronto a difendere ed affrontare le problematiche della nostra collettività.”

Il muro di sostegno, che collega Grotte a Racalmuto, è stato danneggiato pesantemente a causa delle forti piogge.