Controlli anti-covid ad Agrigento, chiuso locale ed elevate multe

massicci controlli da parte delle forze dell’ordine nel cuore della movida di Agrigento tra via Atenea e via Pirandello. Una corposa attività al fine di verificare il rispetto delle norme anti-covid e della nuova ordinanza sindacale che nella Città dei Templi impone la chiusura dei locali alle 2 e il divieto di vendere alcolici da asporto dopo la mezzanotte.

Riscontrate diverse irregolarità. Una panineria in via Pirandello è stata chiusa per due giorni e il titolare multato per un importo di 800 euro per non aver esibito il cartello dove viene indicato il numero massimo di persone consentito all’interno dell’esercizio commerciale. Poco dopo due sanzioni di 400 euro sono state elevate ad altrettante persone sorprese senza la mascherina.

E sono tante le segnalazione dei residenti che “lamentano” poco ordine e molto caos nelle zone della movida: rifiuti sparsi, vasi dei fiori utilizzati come portacenere, schiamazzi e molto altro.