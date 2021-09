Firmata convenzione tra il comune di Naro e Accademia Belle Arti di Firenze

Nel contesto dell’incontro tenutosi l’11 agosto presso la sala giunta del Comune di Naro tra il Sindaco Maria Grazia Brandara e Calogero Saverio Vinciguerra (professore decano titolare della prima cattedra di Metodologie della Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze) si è avuta occasione di affrontare svariati argomenti, riguardanti soprattutto il rilancio della cittadina e la valorizzazione del suo immenso tesoro e patrimonio artistico e culturale. “Ho sin da subito – dice il prof. Vinciguerra – condiviso totalmente la visione lungimirante del Sindaco, un amministratore sensibile e amorevolmente dedito alla comunità narese nel suo insieme, offrendo la mia disponibilità affinché i comuni intenti possano realmente concretizzarsi attraverso le opere e un piano di fattibilità.” Da questo sodalizio è già scaturita una convenzione tra l’ente e l’istituzione accademica fiorentina, rappresentata dal direttore Prof. Claudio Rocca, che ha firmato l’atto di collaborazione riconoscendo il valore dell’iniziativa. Iniziativa condivisa dalla giunta ed in particolare dall’assessore alla cultura, dr. Vincenzo Cavaleri, il quale sottolinea che ” dopo l’analoga convenzione con l’Università di Palermo, adesso potranno fare tirocinio formativo ed orientativo, oltre che stage, pure gli studenti e i diplomati dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, con gran vantaggio soprattutto per l’immagine del Comune di Naro e per le sue politiche di promozione culturale”.

“Le firme dell’ente comunale e della storica istituzione accademica, – continua il prof. Vinciguerra – indispensabili nell’attuazione degli impegni presi, si sono immediatamente tradotte in operatività, prevedendo un primo progetto di intervento già nel mese di marzo, durante il quale il borgo medievale vedrà già il verificarsi di una pacifica “invasione” da parte di giovani studenti dell’Accademia di Belle Arti. Essi avranno così occasione di raccogliere dal territorio informazioni di tipo culturale e storico, utili alla formulazione e all’elaborazione di progetti iconografici che tengano conto di questi aspetti peculiari, e cominciando già a respirare l’aria di quell’ambiente che li ospiterà nei mesi successivi, quando si troveranno impegnati ad esprimere tutto il proprio sapere sul campo, e ad accrescerlo attraverso una concreta esperienza di contatto con la realtà lavorativa.” Con decisione e tempestività pertanto, si è già messo in campo un progetto condiviso, atto ad un arricchimento artistico del territorio, con elementi attrattivi per i cultori della bellezza.”

Le parole del sindaco Brandara

“Il progetto prevede la valorizzazione del borgo e la sua rigenerazione abitativa, attraverso residenze d’artista. Tutto questo sarà attuato attraverso la realizzazione di interventi pittorici di alto profilo che andranno a costituire, all’interno di un ideale percorso, un arricchimento caratterizzante e identitario, che si integrerà in modo coerente alla cultura e alla storia del luogo.”