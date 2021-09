In casa con cocaina e hashish: arrestato 50enne

I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato un cinquantenne del posto, sorvegliato speciale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nell’ambito di mirati servizi volti alla repressione del fenomeno del traffico di droga, hanno proceduto ad un controllo nell’abitazione del 50enne.

La perquisizione dava esito positivo in quanto sono stati rinvenuti 5 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish già pronte per essere immesse in commercio. L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari.