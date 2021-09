Racalmuto, prorogata fino a novembre la mostra “Il giorno della civetta”

In considerazione del sorprendente successo, la Fondazione Leonardo Sciascia e l’Associazione Enrico Appetito hanno di comune accordo deciso di prorogare fino al 16 novembre 2021 la mostra fotografica “Il giorno della civetta”, che raccoglie oltre 120 istantanee scattate per l’appunto da Enrico Appetito durante le riprese del film diretto nel 1968 da Damiano Damiani e tratto dall’omonimo romanzo. La ricca collezione di foto di scena, di scatti rubati sul set e fuori dal set, sarà in questo scorcio d’autunno sarà ospitata presso la sede della Fondazione e il Teatro Regina Margherita, piccolo gioiello ottocentesco progettato da Dionisio Sciascia. La mostra, che sarà visitabile dal lunedì al sabato secondo gli orari di apertura ufficiali della Fondazione e la domenica su prenotazione, costituisce un’occasione per ammirare l’inestimabile patrimonio di quadri, libri e lettere custodito alla Fondazione Sciascia e per scoprire le perle dell’archivio di Enrico Appetito – uno dei più noti fotografi di scena del cinema italiano –, dove sono custodite oltre mezzo milione di immagini, scattate sui set di più di cinquecento film, realizzati da registi come Sergio Leone, Federico Fellini, Luchino Visconti, Mario Monicelli, Francesco Rosi, Roger Vadim, Jean-Luc Godard, Sergio Sollima, Bernardo Bertolucci e Dario Argento.

Per informazioni: tel. 0922941993

fondazioneleonardosciascia@gmail.com – www.fondazioneleonardosciascia.it