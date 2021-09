Scuola. Lagalla: «Sarà una ripartenza da affrontare con estrema prudenza»

«Esorto tutti gli studenti a credere nello studio, solo lo studio libera il pensiero per avanzare in modo consapevole nel proprio percorso formativo», così dichiara l’assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, Roberto Lagalla, come augurio agli studenti che iniziano un nuovo anno scolastico finalmente in presenza.

Dopo aver portato il saluto del governo Musumeci ai bambini dell’Istituto Principessa Elena di Napoli e al corpo docente della scuola materna Montessori, ieri l’assessore ha continuato il suo giro fra gli istituti del capoluogo siciliano come ospite del Liceo Linguistico Cassarà, per incontrare i ragazzi del quinto anno, e dell’Istituto Regina Margherita, dove ha portato uno speciale augurio agli studenti del primo anno della scuola secondaria di secondo grado.

«Sarà una ripartenza da affrontare con estrema prudenza – dichiara Lagalla – la scuola ha risposto il modo resiliente alla sfida posta dalla pandemia, e ciò ci ha permesso, grazie alla collaborazione dei Dirigenti, del corpo docente e del personale tecnico-amministrativo, di iniziare un nuovo anno finalmente in presenza per tutti gli ordini e gradi. Oggi chiediamo agli studenti e alle famiglie un ulteriore sforzo collaborativo per fare in modo che il percorso scolastico possa procedere serenamente e in sicurezza».

Continua: «L’emergenza sanitaria ci ha ricordato il valore del rapporto interpersonale e del dialogo tra studenti e docenti ma ci ha anche consentito di ripensare al ruolo della tecnologia nelle attività didattiche e nei metodi di insegnamento. Questa è certamente un’opportunità da cogliere, che spero possa ampliare le modalità di apprendimento dei nostri ragazzi offrendo strumenti e metodi innovativi per sviluppare le proprie competenze. L’augurio è quello di perseverare nello studio e nella capacità di alimentare, ogni giorno, l’amore per la conoscenza».