Alla CCIAA di Agrigento ‘Lavori & Futuro”

La Camera di Commercio di Agrigento, in collaborazione con la propria Azienda Speciale ProGest e Anpal Servizi [L’agenzia Nazionale delle Politiche attive del Lavoro] presenta:

“Lavori & Futuro”

la info|serie per orientarsi nel mondo delle professioni

Ma che cosa è una info-serie? Nel periodo del lockdown abbiamo tutti preso maggiore confidenza con le serie tv, per affrontare le lunghe giornate di permanenza casalinga. Se volessimo fare un paragone con quel mondo, proponiamo una serie di incontri informativi on line per aggiornare l’utenza sulle iniziative del Sistema Informativo Excelsior, che impareremo a conoscere grazie agli esperti della Camera di Commercio di Agrigento e ANPAL.

“La info|serie – spiega il Commissario straordinario Giuseppe Termine – verrà veicolata nella pagina Facebook della Camera di Commercio di Agrigento, per guidare ed interagire con gli spettatori attraverso il commento dei risultati del sistema informativo Excelsior”.

Sarà pertanto uno strumento molto valido che potrà rispondere allle seguenti domande:

Quali sono le opportunità di lavoro di oggi e nel futuro? Devi scegliere una scuola? Quale professione potrai svolgere con quel tipo di formazione? A quali imprese interessa il tuo titolo di studio e quali competenze bisogna sviluppare? Come trasformare una passione in lavoro?

Le risposte sono elaborate dal Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere che raccoglie ed analizza le domande di lavoro espresse dalle imprese attraverso delle indagini mensili nei settori “Industria” e “Servizi”.

“Grazie a questo innovativo metodo d’informazione – sottolinea il segretario generale Gianfranco Latino – la Camera di Commercio di Agrigento ed Anpal Servizi vogliono assistere gli imprenditori, gli studenti ed i neo laureati nell’integrarsi con maggiore consapevolezza nel mondo delle professioni in questo periodo di ripartenza segnato dalla grave crisi economica determinata dalla pandemia da sars-covid19”.

Le puntate della Info|Serie sono condotte da Alessandro Cacciato – Digital Promoter dell’Azienda Speciale Pro.Gest | Camera di Commercio di Agrigento e da Davide Messina – Coordinatore Anpal Servizi per la Sicilia 1 ovvero l’area che interessa la provincia di Agrigento.

Nella Sezione Video della pagina Facebook della Camera di Commercio di Agrigento sono visibili tutte le puntate fin qui pubblicate.