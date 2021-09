Amministrative, Decio Terrana: “Con l’Udc per un forte Centro Moderato”

Il coordinatore regionale dell’UDC, l’On. Decio Terrana, esprime grande soddisfazione per la presentazione delle liste elettorali nei tanti comuni prossimi al voto e ringrazia tutti i candidati che si sono messi in gioco per questo importante appuntamento elettorale.

“L’UDC vuole dare l’opportunità a tutti gli amici che vogliono costruire un Centro Forte e Moderato di aderirvi – trasmette l’On. Terrana – E’ giunto il momento di allargare il fronte dell’area centrale dello schieramento politico anche alle altre realtà che si ispirano ai valori del riformismo, del popolarismo e del liberalismo. L’UDC vuole con forza un Paese in cui l’Uomo, la Famiglia ed i Giovani siano al centro della vita socio-economica dell’Italia. Per un Paese giusto, solidale e che non lasci nessuno indietro.

Per andare AVANTI insieme.

Per un’Italia coraggiosa.

Chiediamo il consenso per riaffermare la Buona Politica, la Politica della Moderazione, per difendere i valori Etici e per rilanciare con forza il nostro amato Paese.

Buon lavoro ai tanti Candidati che si stanno spendendo ogni giorno per portare avanti il nostro Simbolo, i nostri valori. Grazie a Voi l’UDC continua ad essere sempre più presente su tutto il territorio siciliano”.