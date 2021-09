Canicattì, Comitato 2021: Il mistero dei 7.000.000,00 di euro pagati in più alla Dedalo Ambiente mancato recupero del Sindaco DI VENTURA

Questo Comitato Civico 2021 ha più volte sollevato la questione dei 7.000.000,00 di euro pagati in più alla società che gestiva la raccolta dei rifiuti DEDALO AMBIENTE s.p.a. , desta curiosità il fatto che la somma e stata verificata ed accertata dall’Amministrazione DI VENTURA e che è stata inserita nel piano di riequilibrio come credito. Ci ha incuriosito il fatto che contestualmente al predetto credito viene inserito un debito di € 5.000.000,00 , posto ciò ci chiediamo come è possibile che si possono avere € 7.000.000,00 di crediti e € 5.000.000,00 di debiti questo è un grande mistero.

Ci chiediamo e chiediamo a gli organi in indirizzo come mai il Sindaco non ha iniziato l’azione di recupero ? cosa c’è dietro tale inerzia ? quali sono gli interessi che si celano dietro tali enormi somme di denaro ?

Come risulta bene in evidenza l’Amministrazione DI VENTURA nasconde ai Cittadini la verità su questi fatti.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del d.lgs n° 33/2013 si chiede al Segretario Generale nella sua qualità di incaricata della legalità e trasparenza di sapere sui motivi del mancato recupero della predetta somma nei confronti della società Dedalo Ambiente s.p.a. .

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Calogero Giarratana Giuseppe Giardina