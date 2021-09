Migliorano i dati: la Sicilia spera nel ritorno in zona bianca

La Sicilia torna alla soglia del 10% di terapie intensive occupate, e puo’ sperare nel ritorno in zona bianca gia’ con le decisioni della cabina di regia di venerdi‘. Si evince dai dati Agenas aggiornati a questa sera, in cui laSicilia fa registrare un -1% di intensive (calate di 6 unita’ oggi, e scese a 90 complessive) e scende appunto dall’11 al 10%. Per la zona bianca occorre avere un tasso di occupazione in terapia intensiva “uguale o inferiore al 10%”.

La Sicilia ha il 17% di posti occupati in area medica, quando la soglia e’ del 15%, e un’incidenza ancora superiore a 50 casi per centomila, ma per restare in giallo occorrono tutti e tre i parametri, ossia intensive, ricoveri ordinari e incidenza, sopra i limiti.