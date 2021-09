Palma di Montechiaro, malore mentre guida moto: morto 56enne

Un operaio di 56 anni di Palma di Montechiaro è deceduto in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre stava guidando lo scooter in compagnia della moglie.

Entrambi sono caduti sul selciato ma per l’uomo, colpito da infarto, non c’è stato nulla da fare. Sul posto il personale medico del 118 e i carabinieri della locale stazione. Il fatto è avvenuto in via Palladio.