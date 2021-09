Porto Empedocle, brucia l’auto di impiegato 32enne: indagini in corso

Momenti di panico nei pressi di un condominio di via Gramsci, a Porto Empedocle, per il rogo di un’auto di proprietà di un 32enne impiegato del posto. A fuoco una Bmw. In breve tempo si è alzata una vistosa colonna di fumo nero che ha richiamato l’attenzione della gente del posto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento che hanno domato le fiamme. L’auto è stata pesantemente danneggiata. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai militari del Nucleo Radiomobile di Agrigento. Al momento non si esclude alcuna pista compresa la natura dolosa dell’incendio.