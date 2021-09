Processo “Carica delle 104”: chieste 9 condanne in appello

Confermare le 9 condanne per medici e pazienti che avrebbero rilasciato e utilizzato dei falsi certificati che attestavano patologie inesistenti per beneficiare dei benefici previsti dalla legge per previdenze o trasferimenti in sedi privilegiate.

E’ la richiesta del sostituto procuratore generale Giuseppina Motisi al processo d’appello relativo a uno stralcio dell’inchiesta denominata ‘La carica delle 104’ che ha sgominato una presunta “fabbrica” di falsi invalidi, in alcuni casi scoperti con le immagini impietose delle telecamere che hanno filmato le sceneggiate degli arrivi per la visita davanti alla commissione in ambulanza e barella, salvo poi scendere a piedi, convinti di non essere visti.

La sentenza di primo grado è stata emessa il 26 marzo del 2018 dal Giudice dell’udienza preliminare Stefano Zammuto che, oltre a condannare i 9 imputati dello stralcio abbreviato, ha disposto il rinvio a giudizio di 47 persone.

I giudici della prima sezione della Corte di appello di Palermo hanno poi rinviato l’udienza al 16 novembre per le arringhe dei difensori.

Il collegio, composto fra gli altri dagli avvocati Giuseppe Barba, Francesco Scopelliti, Santo Lucia, Aldo Virone ed Enrico Quattrocchi, illustrerà le proprie conclusioni per un paio di udienze.