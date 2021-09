Agrigento, Cgil dona due targhe in memoria di Gramsci

Il segretario generale della Cgil siciliana Alfio Mannino presenzierà alla cerimonia, voluta dalla segreteria provinciale del Sindacato agrigentino, di donazione di due targhe da collocare alla via intitolata al politico antifascista Antonio Gramsci. A fare gli onori di casa il sindaco della città Franco Miccichè.

Alfonso Buscemi lo aveva annunciato il giorno della commemorazione del 25 aprile nell’ambito dell’iniziativa “ Strade di Liberazione” quando, il segretario generale della Cgil di Agrigento, con la delegazione del proprio sindacato, recandosi in via Antonio Gramsci per deporre un mazzo di fiori, non trovando nessuna targa che indicasse il nome della via, aveva anticipato alla stampa che si sarebbe fatto portatore di una istanza al Sindaco per chiedere l’autorizzazione a donare due targhe da collocare nella suddetta via.

Così giovedi 23 settembre alle ore 11,00 nella parte bassa della via (di fronte parcheggio cimitero Bonamorome) si svolgerà la cerimonia che prevede la posa delle nuove targhe.

E’ nostro dovere – dichiara Alfonso Buscemi – ricordare i martiri del fascismo grazie ai quali oggi possiamo vivere in un paese democratico e libero da ogni forma di oppressione; dobbiamo tenere vivo il ricordo di quanto è successo nel periodo del ventennio fascista, sapendo che la libertà è un bene troppo prezioso e va difeso ogni giorno da parte di tutti.