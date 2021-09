Anziana rapinata con pistola giocattolo: due assoluzioni

Il tribunale di Sciacca ha disposto l’assoluzione, per non aver commesso il fatto, nei confronti di 2 giovani accusati di rapina ai danni di un’anziana del posto. L’accusa, sostenuta in aula dal sostituto procuratore Alberto Gaiatto, aveva chiesto la condanna a dieci anni e sei mesi per il primo mentre era stata avanzata richiesta di assoluzione per il secondo.

La vicenda riguarda una rapina avvenuta nell’estate 2015, in via Santa Venera, ai danni di un’anziana del posto. Due persone entrarono nell’abitazione della donna e, armati di una pistola poi rivelatasi giocattolo, riuscirono a portare via alcuni oggetti in oro e una banconota di cinquanta euro. Le indagini sono state eseguite dagli agenti del commissariato di Sciacca coordinati dal sostituto procuratore Michele Marrone.