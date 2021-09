Arredare un ufficio: idee di arredo e consigli pratici

Nonostante molti di noi, per le ragioni note, abbiano cominciato a lavorare in smart working, sono sempre di più le persone che rientrano a lavoro in presenza: e dato che siamo a settembre, il mese del rientro per antonomasia, vediamo qualche idea per arredare l’ufficio e qualche consiglio pratico per vivere al meglio le ore passate alla scrivania.

La prima cosa è collocare la scrivania in modo da sfruttare al massimo la luce naturale: illuminare adeguatamente la propria postazione di lavoro è fondamentale per evitare di affaticare la vista. La luce del sole contribuisce a migliorare l’umore e, di conseguenza, la produttività. Lampade da tavolo e luci artificiali dovrebbero essere poste in modo da rendere ben visibile tutto il piano di lavoro. Quale lampada scegliere? Meglio privilegiare le lampade a led, che consumano meno e riducono gli sfarfallii. A proposito: soprattutto se si utilizzano le lenti a contatto, usare degli occhiali che riducano l’impatto della luce blu è un’ottima idea per ridurre affaticamento e stress.

Altro aspetto fondamentale è la scelta della sedia. La sedia dev’essere comoda ed ergonomica: ma a parte la qualità della sedia, conta moltissimo la postura. Una postura corretta eviterà quei problemi alla schiena e al collo che, alla lunga, possono causare dolori e fastidi anche difficili da superare. Un poggiapiedi può aiutare a mantenere la schiena nella posizione corretta, mentre un monitor grande e posizionato all’altezza degli occhi allontana il rischio di posture scorrette.

Detto della postura, passiamo all’organizzazione della scrivania: importantissimo è mantenere la scrivania in ordine, per trovare rapidamente ciò che serve e sveltire il lavoro. Può essere utile dotarsi di organizer e portaoggetti per tenere tutto in ordine. Inoltre, sarebbe bene raccogliere i cavi del pc in appositi raccogli cavi a guide, senza dimenticare raccoglitori, cartelle e buste trasparenti dove mettere le carte.

A tal proposito, per trasportare le proprie cose e spostarle possono tornare molto utili le scatole di cartone: meglio scegliere scatole di qualità, resistenti e sicure, come quelle disponibili, in vari formati, presso store specializzati come Rajapack.it. Anche se ci si deve spostare da un ufficio all’altro, sono indispensabili scatole di cartone di vari formati e di buona fattura.

Accanto agli aspetti pratici, è buona abitudine decorare scrivania e uffici affinché l’ambiente sia piacevole e vivibile. Largo quindi alle piante, che oltretutto rendono più salubre l’ambiente, a quadri, foto e decorazioni: in ufficio passiamo molte ore della nostra giornata, e lo dobbiamo fare in modo sereno. Scegliamo pure uno sfondo desktop piacevole, magari con paesaggi o città a cui siamo particolarmente affezionati.

Infine, dotiamoci di una lavagna su cui prendere appunti, segnare gli appuntamenti o, perché no, anche un’idea particolarmente brillante: la memoria non è infallibile, e una lavagna a parete ci permetterà anche di avere un quadro visivo globale dei nostri compiti e delle nostre idee.

Curare gli arredi e l’organizzazione dell’ufficio è fondamentale per trascorrere le ore lavorative in modo sereno e produttivo: non sottovalutiamolo!