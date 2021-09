Rocambolesco incidente all’incrocio di via Ognibene angolo via Dante Alighieri a Menfi.

L’auto, una Dacia grigia, guidata da un uomo, per cause da chiarire, non si è fermata allo stop ed ha terminato la sua corsa finendo per sfondare le vetrate di un bar. Fortunatamente non ci sono stati feriti fra i clienti del bar.