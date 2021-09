Pulizia del territorio, il world cleanup day anche a Linosa

Dall’indifferenziato alla plastica. Dagli ingombranti alle cicche di sigarette, uno dei nostri più acerrimi nemici. Milioni i sacchi riempiti negli angoli delle strade, nelle piazze, sulle spiagge, nei parchi ed anche nelle riserve naturali.

Da Nord a Sud si è celebrato il World Cleanup Day, la più grande azione civica di pulizia al mondo, coordinato in Italia dall’associazione ambientale Let’s do It! Italy.

L’attività si è svolta anche a Linosa, protagonisti i volontari dell’associazione Pelagos che hanno voluto cogliere l’occasione di riunirsi in una figura giuridica per potersi dare un’opportunità di integrazione tra le esigenze di una migliore qualità di vita e la realtà isolana, che solitamente si pone come scoglio non facilmente superabile

L’Associazione, intende perseguire i propri obiettivi specificatamente nel settore del turismo sostenibile e della salvaguardia ambientale, al fine di preservare e promuovere con armonia le culture locali tradizionali, protezione e valorizzazione del territorio.