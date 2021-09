Racalmuto, via libera al primo campo di Padel

La Giunta Comunale di Racalmuto ha approvato l’atto deliberativo per la realizzazione di un campo di Padel, all’interno della Villa di Via Filippo Villa. L’Assessore allo Sport, il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale hanno sposato appieno l’idea degli amanti del Padel che spesso si spostano in altri paesi per svolgere questa gettonata attività sportiva in voga.

Si tratta di un importante passo, finanziato con somme previste nel Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 e volto al ripristino della Villa Comunale, sia con la realizzazione di opere che abbiano come obiettivo quello di creare nuove opportunità ricreative, sia come impulso alla diffusione di una nuova emergente disciplina sportiva che ha carattere sociale oltre che salutare.