V Festival Nazionale del Teatro Libero “Antonio Perelli”

“ Tutto ciò che l’essere umano riesce a sognare, se vuole, può realizzarlo”

Noi tutti abbiamo sognato e voluto fortemente realizzare una grande festa del teatro libero.

E’ stato sognato in Sicilia, e precisamente a Campobello di Licata, un paese in provincia di Agrigento dove aleggiano nell’aria le opere di Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Rò La Lomia e tanti altri. Dove, <<personalmente di persona>>, si può toccare con mano quanto è stato scritto da questi grandi autori agrigentini.

Il Festival “Antonio Perelli” è una grande festa del teatro libero dove, ogni compagnia già selezionata nei precedenti festival regionali, ha la possibilità di esporre la propria visione del teatro. E’ occasione di confronto e di scoperta al cospetto di un pubblico a loro sconosciuto, è l’occasione giusta per vivere e rappresentare in diversi modi il teatro. E’ sicuramente occasione di crescita per tutti.

In Sicilia, e in particolare a Campobello di Licata, c’è grande fervore per questo festival intitolato e dedicato al compianto presidente della U.I.L.T. Nazionale “Antonio Perelli”.

Antonio Perelli, insieme al segretario nazionale Domenico Santini hanno avuto modo di constatare personalmente e di apprezzare quanto, negli ultimi anni, la UILT Sicilia sta facendo in favore del teatro amatoriale. Hanno avuto modo di apprezzare le bellezze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio di Campobello di Licata, le piazze, le ville, la Valle della Divina Commedia dove, lo stesso prof. Antonio Perelli, insieme a Tano Avanzato, si è dilettato nel declamare alcuni brani dell’opera di Dante.

Nonostante gli ostacoli causati dal covid-19, la sede del Festival Nazionale rimane Campobello di Licata grazie all’impegno del nuovo presidente nazionale Paolo Ascagni che, collaborato dal segretario Domenico Santini, dal responsabile per il festival Marcello Palimodde, insieme al comitato direttivo, a tutto l’esecutivo Nazionale e alla UILT Sicilia guidata dal presidente Lillo Ciotta, hanno fatto in modo chela festa del teatro libero si celebrasse in Sicilia.

L’apertura del Festival sarà dedicata ad alcuni dei progetti che la UILT nazionale sta realizzando. Per la UILT Sicilia saranno presentati il progetto “Teatro Educativo” a cura dei “Laboratori Palcoscenico” di Licata, il progetto “Teatro Sociale” a cura dell’associazione “VolereVolare” di Messina e il progetto “UILT Donna” curato dall’associazione “I Teatranti Instabili” di Capaci.

Durante il festival ci sarà la possibilità di visitare “L’Albero Antonio Perelli”, un carrubo collocato all’interno del “Giardino degli Artisti”.

Tante altre iniziative e piacevoli sorprese animeranno il IV Festival del Teatro Libero “Antonio Perelli” per fare in modo che, alla fine, rimanga un bel ricordo da conservare gelosamente nel cassetto dei momenti belli che la vita ci riserva.