Biologia con curvatura biomedica, nuovo corso al Liceo Politi di Agrigento

Con decreto del Ministero dell’Istruzione del 17/09/2021, a partire dall’anno scolastico 2021-2022, il Liceo Politi è stato autorizzato ad attivare il percorso triennale di potenziamento orientamento Biologia con Curvatura Biomedica arricchendo la sua offerta formativa e inserendo dunque nel suo piano di studi la disciplina “Biologia con curvatura biomedica” come disciplina opzionale sviluppata in orario aggiuntivo. Il percorso consentirà agli alunni delle classi terze dell’indirizzo scientifico, anche con opzione scienze applicate, che aderiranno al progetto a partire dal corrente anno scolastico, di studiare, anche con la didattica laboratoriale, la biologia e le scienze chimiche e naturali, approfondendo così nello specifico le conoscenze d’indirizzo caratterizzanti il percorso formativo appartenente all’area scientifico – sanitaria.

“Il nuovo percorso rappresenta certamente un importante arricchimento dell’offerta formativa e fornirà strumenti idonei alla valutazione delle attitudini degli studenti al fine di avviare gli stessi verso consapevoli scelte universitarie e professionali oltre a garantire valide competenze che potranno facilitare il superamento dei test di ammissione ai corsi universitari in campo chimico-biologico e sanitario”, dichiara il dirigente scolastico Santa Ferrantelli

Il Liceo Politi pertanto è in grado di proporre adesso un nuovo percorso formativo declinato e organizzato in specifiche modalità di apprendimento atte a sviluppare, peculiari competenze in campo scientifico strettamente connesse con il territorio, con il mondo del lavoro, della ricerca, della sperimentazione e delle professionalità di cura e aiuto, puntando al successo formativo degli studenti anche nella prosecuzione degli studi post diploma.

Il percorso ha una durata triennale con un totale di 150 ore a partire dal terzo anno di studi. Il monte ore annuale sarà di 50 ore di cui 40 presso i nostri laboratori , con la formula dell’impresa formativa simulata suddivise in 20 ore affidate ai docenti interni di biologia e 20 ore a cura di esperti medici esterni selezionati dall’ordine dei medici, e 10 ore di attività sul campo presso le strutture sanitarie individuate dagli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provinciali, in modalità di PCTO.