Bocciato all’esame di guida, prende a martellate vetrina autoscuola: denunciato

Nonostante le diverse lezioni non e’ riuscito a superare l’esame di guida. E cosi’ un ventisettenne si e’ armato di un martello e ha danneggiato la vetrina dell’autoscuola che frequentava da tempo.

Gli agenti delle volanti lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato. Secondo la polizia, il gesto sarebbe riconducibile ai dissapori con il gestore per le spese sostenute a causa delle numerose volte che non era riuscito a superare l’esame di guida.