Campobello di Licata, ordinanza viabilità

Con ordinanza sindacale, disposta l’inibizione al traffico veicolare della via Picasso e via Sorelle Fontana, tratto via Picasso e della Repubblica, dalle ore 7 alle ore 18, sino al 30 settembre. Provvedimento firmato dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone.

Il Comune, con altra ordinanza sindacale, ha disposto l’ istituzione del divieto di sosta nella via centrale Tommaso Edison, nel tratto tra le vie Soldato Barbera e Arcadipane. La sosta in questo tratto viario causa problemi alla circolazione veicolare e pedonale.

Giovanni Blanda