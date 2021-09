Chiede il pizzo per restituire documenti: condannato 25enne

Il gup del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha condannato a tre anni e sei mesi di reclusione un 26enne residente a Raffadali, per il reato di estorsione.

L’accusa, sostenuta in aula dal sostituto procuratore Sara Varazi, aveva chiesto la condanna a quattro anni. La vicenda risale al dicembre 2019 quando i carabinieri della stazione di Raffadali arrestarono in flagranza di reato il giovane originario della Libia.

Secondo quanto ricostruito, e che oggi trova conferma con la condanna, il 26enne avrebbe chiesto soldi in cambio della restituzione di alcuni documenti che aveva sottratto poco prima ad un giovane. E’ stato quest’ultimo a presentarsi in caserma e indicare il responsabile dell’azione delittuosa. Subito dopo è scattata una perquisizione in casa di un altro giovane, custode della merce rubata, che dava esito positivo. L’imputato è difeso dagli avvocati Daniele Re e Agnesa Neculai.