Investono sub col gommone, due denunce

I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese, insieme a personale della guardia costierahanno denunciato due diportisti belgi accusati di avere investito in acqua un sub di 60 anni palermitano a nelle acque del molo marino di Cefalu’ lo scorso 18 settembre.

Il sub a seguito dell’impatto ha riportato gravi ferite causate dalle eliche del motore di un gommone che transitando a forte velocita’ non si e’ fermato per prestare soccorso.

Sono stati denunciati due cittadini belgi, una donna 40enne un uomo 51enne rispettivamente conducente ed intestatario del natante.La vittima, attualmente ricoverata presso l’ospedale “Giglio” di Cefalu’, non e’ in pericolo di vita.