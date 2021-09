Scontro camion-utilitaria sulla Strada statale 113 “Settentrionale Sicula”: morto 35enne

Antonino Palazzotto, 35 anni, residente Bagheria, è morto oggi in un incidente stradale avvenuto sulla Strada statale 113 “Settentrionale Sicula” all’altezza di Santa Flavia.

L’uomo che si trovava a bordo di una Ford Focus che ha impattato frontalmente con il mezzo pesante, uno “Scania”.

Sul posto la polizia stradale che ha effettuato i rilievi per provare a capire cosa sia successo. Ancora poco chiare le circostanze per cui i due veicoli sono venuti a contatto.

Il conducente del mezzo pesante è stato condotto in codice giallo all’ospedale “Bucchieri La Ferla” di Palermo. Ha riportato contusioni e traumi ma al momento non sembrerebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre il corpo dalla vettura e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne.