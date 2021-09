Tumori al seno, appello commissione Salute Ars: “Accogliete l’invito per il test mammografico gratuito”

“C’è ancora tanto da fare in Sicilia per la prevenzione dei tumori al seno, su un target di 345.000 donne dai 50 ai 69 anni che ricevono a casa l’invito delle Asp delle varie province l’adesione al test mammografico è di circa il 30%. Questo nonostante l’impegno profuso in questi anni dall’assessorato regionale per la Salute coinvolgendo anche i medici di famiglia. E’ necessario un cambio di tendenza e cercheremo di fare ancora di più per convincere le donne ad effettuare i test gratuiti”.

Lo scrive in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo a margine dell’incontro con il Gruppo italiano screening mammografico (Gisma) in ordine ai percorsi di prevenzione, diagnosi e cura del cancro al seno nell’ambito dei programmi di screening organizzati che si è svolto oggi nella sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni.

Nel corso dell’incontro hanno portato il loro contributo: il prof. Massimo Midiri, docente ordinario di diagnostica per immagini e rettore eletto dell’Università degli studi di Palermo; la dott.ssa Silvia Deandrea, presidente del gruppo italiano screening mammografico; la dott.ssa Francesca Catalano, presidente Rete senologica oncologica della Regione Siciliana; il dott. Giuseppe Merlino, il dott. Gianni Saguatti, e il dott. Alfonso Frigerio, rappresentanti Gisma, e la dott.ssa Lucia Li Sacchi, dirigente responsabile del servizio prevenzione secondaria dell’assessorato regionale per la Salute.

“Accogliendo l’invito del Gisma – spiega La Rocca Ruvolo – abbiamo promosso oggi questo incontro per fare il punto sullo stato dell’arte dei test mammografici e per avviare un percorso di collaborazione che possa contribuire a una maggiore diffusione della cultura della prevenzione dei tumori al seno tra le donne e gli operatori sanitari in Sicilia. Purtroppo la situazione non è delle migliori, gli inviti molto spesso non vengono accolti. Per questo rivolgo un appello a tutte le donne siciliane: la prevenzione è importante, accettate l’invito ad effettuare gratuitamente il test mammografico nelle strutture convenzionate più vicine ai vostri comuni di residenza, è possibile trovare tutte le informazioni sui siti delle Asp di riferimento”.