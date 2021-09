Ancora una volta la Misericordia di Campobello a supporto delle comunità e delle istituzioni

L’associazione ha voluto essere presente alle giornate vaccinali organizzate nei comune di Campobello e Ravanusa, a supporto dell’ambulatorio mobile che l’Asp di Agrigento, su impulso dell’hub vaccininale del Palacongressi diretto dal Dott. Collura, sta portando in giro per sensibilizzare la popolazione agrigentina a vaccinarsi attraverso l’iniziativa denominata “l’hub a casa tua”.

Il presidio sanitario con ambulanza arricchirà le giornata di sabato 25 settembre la giornata di prevenzione, accanto all’unità mobile di vaccinazione che anche nella giornata di sabato, dalle 9,30 alle 18,00, sosterà in piazza XX Settembre a Campobello di Licata, per garantire i vaccini senza prenotazione a quanti vorranno vaccinarsi.

I volontari saranno a disposizione della popolazione nediante la misurazione di alcuni parametri come la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la glicemia. Questa sinergia continua, dopo la prima esperienza di supporto di protezione civile presso l’hub vaccinale di Agrigento avvenuta nel mese di agosto. Adesso si ripete, ha evidenziato Salvino Montaperto Consigliere Nazionale del movimento, e vuole far cogliere a tutta la popolazione l’importanza della fase vaccinale quale strumento unico e utile per debellare il covid19 e mettere al riparo la comunitaà degli effetti ormai noti della pandemia. L’invito, ha concluso Montaperto, che rivolgiamo noi volontari di misericordia è di cogliere l’opportunità della presenza nell’ambulatorio mobile vaccinale di un’equipe di medici e infermieri esperti nella vaccinazione che potranno dialogare con chi volesse ulteriori informazioni ed eventualmente procedere, senza prenotazione, alla fase vaccinale. Sabato 25 settembre dalle 9,30 alle 18,00 vi aspettiamo tutti in piazza XX Settembre.