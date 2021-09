Canicattì, Comitato 2021 : la disfatta dell’Ente Comune , che fine ha fatto l’Assessore all’urbanistica e lavori pubblici ?

Questo Comitato Civico 2021 vuole porre all’attenzione dei Cittadini il problema dell’Urbanistica della Città; dopo la disastrosa, illusiva e inconcludente gestione dell’ex Assessore Corbo, l’Assessorato è stato assegnato al Geom. Giangaspare Di Fazio, dopo la sua nomina ha incominciato a parlare di rinnovamento spesso amplificando le inadempienze passate ed amplificando le sue doti di attivismo e concretezza. Mai il Comune di Canicattì ha avuto una disgrazia di avere un assessore come lo stesso.

Canicattì una Città ridotta a macerie:

la piscina Comunale quasi del tutto demolita;

le sedi stradali semi distrutte e addirittura chiuse vedi via Torino, o transennate vedi V.le della Vittoria, le strade periferiche ancora non asfaltate, campi sportivi che sprofondano ecc.. ecc.. insomma una catastrofe;

la farsa della falsa ristrutturazione del campo sportivo , questo Comitato Civico aveva già preannunciato che non era un’opera realizzabile e così è stato, a questo, proposito diverse volte l’Ass. Di Fazio ha preannunciato l’inizio dei lavori , una presa per i fondelli per i tifosi;

il progetto farlocco de recupero degli impianti sportivi delle periferie, ecc.. ecc..

potremmo continuare all’infinito, per ultimo però il capolavoro della distruzione dell’ufficio tecnico , siamo difronte ad un ufficio in totale disarmo che vive di faide interne tra il dirigenti e gli altri tecnici , dove i permessi di costruire sono ridotti al lumicino e le concessioni in sanatoria camuffate, dove vengono acquisite progettazioni “fasulli” come il famoso progetto per il percorso turistico, le cui spese tecniche sono state già pagate, VERGOGNA.

Siamo davanti al totale fallimento dell’opera di un assessore che questo Comitato ha definito del “NULLA”

Assessore Di Fazio faccia un atto serio di dimetta da assessore e ritiri la sua candidatura almeno fa un gesto di benevolenza verso la Città.

Canicattì 23/09/2021

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina