Cura dei disabili, il progetto di 6 giovani per non lasciarli soli

In data 24 settembre2021, presso i locali del Palazzo Stella del comune di Canicattì su richiesta effettuata dai membri dell’associazione DIS_ABILTY ONLUS nelle persone di:

Amato Noemi Maria Rita

Balsamo Eliana

Ciotta Valerio Massimo

Gambino Erika

Sabbadini Francesco

Carmelo Andrea Tirone

Ha avuto luogo la presentazione alla comunità di un progetto per istaurazione di una comunità del dopo di noi nella zonale di riferimento.

Sei giovani tra Campobello e Ravanusa, mossi dalla voglia rimanere nella propria terra e di crearsi un proprio futuro lavorativo, hanno puntato la loro attenzione sull’ emergente interrogativo, coma ne sarà dei soggetti disabili una volta dipartiti i genitori, o parenti prossimi??’

Nonostante le poche aspettative ma speranzosi di poter essere scelti tra i 125 partecipanti, hanno superato il vaglio della progettazione strategico/sociale, per la creazione di una struttura socio-residenziale che accolga i disabili e che li inserisca in contesti abittivi e di continuita’ con la famiglia

Dopo aver superato il vaglio concorsuale, hanno “ allungato i tavoli e lavorato in sinergia, tutti nella stessa direzione” , hanno concentrato le loro forze nell’unico intendo; mettendo a disposizione i propri carismi e nei momenti di sconforto, dato dall’eccessivo carico di lavoro, l’uno ha sostenuto l’altro senza declinare la speranza, volta a creare le condizioni per realizzare il “sogno” di contribuire al bene sociale e hanno posto le basi per creare un qualcosa mancante nella zonale di riferimento provinciale.

Questi giovani progettisti che hanno avuto tanto coraggio di impegnarsi in un progetto di così grande spessore, meritano il nostro plauso.