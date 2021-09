Era latitante da quattro mesi, arrestato a Catania narcos colombiano

Nell’ambito di articolate attività d’indagine coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, i finanzieri del Comando provinciale di Catania, con la collaborazione e il supporto dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata) e del Cuerpo Nacional de Policia spagnolo, hanno individuato e arrestato a Valencia (Spagna) Julio Cesar Hurtado Rodriguez, narcotrafficante di origine colombiana, latitante, su cui pendeva un mandato di arresto europeo per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Le informazioni acquisite nel tempo e la collaborazione internazionale hanno permesso di individuare a Valencia il latitante, che è stato arrestato dalla polizia spagnola ed è in attesa di estradizione. Hurtado era tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania, con cui, lo scorso 25 maggio, sono state disposte misure restrittive nei confronti 13 persone, accusate, a vario titolo, per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti.