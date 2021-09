Licata, ritardi nel pagamento degli stipendi: netturbini in agitazione

Braccia incrociate per la giornata di domani con l’adempimento del “minimo sindacale“. I netturbini del cantiere di Licata, dell’ex Dedalo Ambiente, hanno proclamato di fatto una giornata di sciopero lamentando ritardi nel pagamento degli stipendi. Lo scrive questa mattina il quotidiano La Sicilia.

La Cgil Funzione Pubblica ha inoltrato una lettera con cui si spiegano le motivazioni del gesto: ritardo nei pagamenti con il mese di agosto che non è stato ancora saldato e quello di settembre che sta per scadere. Una situazione non certamente nuova con lo stato di “agitazione” che si protrae da diverso tempo.

“Preoccupazione per i disagi che cittadini e lavoratori potranno subire” afferma in una nota la Cgil.