Linosa, Nicolini (IV): “anche quest’anno viene meno il diritto allo studio”

Ricomincia il “dramma” della scuola di Linosa. La denuncia parte dal Coordinatore di Italia Viva Lampedusa e Linosa, Giuseppe Nicolini, il quale parla di una vera e propria “discriminazione” a cui sono soggetti le ragazze e i ragazzi di Linosa che vedono venir meno il loro Diritto allo Studio.

“Lo scorso anno – continua Nicolini – dopo tante battaglie siamo riusciti, anche se in ritardo, a far partire l’anno scolastico. Quest’anno vogliamo evitare che si ripeta lo stesso poiché questi ragazzi non possono rimanere indietro con i programmi ed essere svantaggiati rispetto al resto d’Italia. Sta venendo meno un loro Diritto. Quello sancito dalla Costituzione. Mi interfaccio spesso con i cittadini di Linosa fino a questa mattina in quanto ho ricevuto una telefonata da parte di una mamma di Linosa disperata che lamentava la situazione scolastica dell’isola. Ho scritto subito all Ufficio Scolastico Provinciale e al Dirigente scolastico intimandoli di trovare entro pochi giorni una soluzione. In alternativa, saremo costretti a muoverci diversamente interpellando il Ministero competente e il Presidente della Repubblica.”