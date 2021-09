Pulizia straordinaria della spiaggia di Babbaluciara con i volontari di “Plastic Free”.

L’appuntamento per partecipare liberamente all’intervento di bonifica è domenica 26 settembre. Si tenterà di battere il record di raccolta precedentemente stabilito alla diga di Naro, quando furono eliminati circa 800 chili di rifiuti

“Ogni anno 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto – ha parlare è Alessandro Arcuri referente Plastic Free Onlus di Agrigento – un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare”.

Da oltre 2 anni l’Associazione Plastic Free Onlus è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti per la pulizia del territorio.