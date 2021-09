Rissa in strada tra due donne 60enni a Villaseta

Due donne di sessant’anni agrigentine sono state protagoniste di una violenta rissa avvenuta in mezzo alla strada nel quartiere di Villaseta, centro periferico di Agrigento.

Secondo quanto ricostruito, una delle due signore avrebbe incrociato l’ex marito in compagnia della nuova compagna cominciando a scattare alcune foto con il telefonino. Tra gli ex coniugi è in corso una turbolenta separazione. Dalle parole si è però passato ai fatti con una vera e propria rissa tra le due donne.